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Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії, — міністр оборони Польщі

11:35, 4 жовтня 2024
Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не приєднається до ЄС без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії.
Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії, — міністр оборони Польщі
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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що блокуватиме вступ України до Євросоюзу, поки не вирішать питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії. Про це він сказав в інтерв'ю Wiadomosci.

"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині", – сказав Косіняк-Камиш.

Відповідаючи на запит стосовно політичних відносин між Польщею та Україною, він підкреслив, що "військова допомога є питанням не лише гуманності, але й нашої безпеки, тоді як економічні та історичні аспекти потребують окремого розгляду".

Косіняк-Камиш також підкреслив, що навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, що входить до урядової коаліції, буде проти, якщо не буде проведено ексгумації та не буде вшанування пам'яті жертв.

За його словами, вступ до ЄС – це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави, і для цього потрібно виконати "певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії".

Коментуючи слова Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики путіна", міністр сказав, що він з ним принципово не згоден.

"Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?", – запитав Косіняк-Камишї.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками одноденного візиту до Польщі повідомив, що Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії. 

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