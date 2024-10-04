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Працівник захворів під час відпустки — чи оплачує роботодавець листок непрацездатності

13:12, 4 жовтня 2024
Рішення про продовження або перенесення відпустки приймається за згодою між працівником та роботодавцем.
Працівник захворів під час відпустки — чи оплачує роботодавець листок непрацездатності
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи оплачується листок непрацездатності, якщо працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці.

Так, згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток не включаються.

Якщо під час перебування в щорічній відпустці працівник захворів і має документальне підтвердження – листок непрацездатності, невикористані дні такої відпустки мають бути йому надані або шляхом продовження відпустки, або шляхом перенесення залишку відпустки на інший період, але тільки в межах 12 місяців після закінчення робочого року, за який надано таку відпустку.

Рішення про продовження або перенесення відпустки приймається за згодою між працівником та роботодавцем.

Працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє рішення продовжити або перенести відпустку на бажаний термін та про причини продовження або перенесення відпустки. Своєю чергою, роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення відпустки. Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника. Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки.

У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

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