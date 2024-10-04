У готелі Броварів застрелили чоловіка — затримали замовника і виконавця вбивства

До скоєного вбивства причетні двоє чоловіків: 53-річний та 51-річний мешканці столиці.

У Броварах на Київщині сталося вбивство. У одному з готелів міста застрелили 48-річного мешканця Львівщини. Про це повідомляє поліція.

Про те, що у готелі відбулося вбивство правоохоронців сповістила адміністраторка закладу. Жінка почула звуки пострілів і пішла дізнатись, що відбувається, та виявила в одному з номерів тіло чоловіка.

«На місці події поліцейські встановили, що загиблим є 48-річний мешканець Львівщини. У чоловіка були наявні вогнепальні поранення в області голови, грудної клітини та живота. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Також поруч із тілом виявлені гільзи від вогнепальної зброї», — зазначили правоохоронці.

Встановлено, що до скоєного вбивства причетні двоє чоловіків: 53-річний та 51-річний мешканці столиці.

Стало відомо, що між потерпілим та зловмисником виникли неприязні стосунки. Фігурант вмовив свого товариша вбити опонента. 51-річний чоловік прийшов до номеру в готелі потерпілого та, здійснивши декілька пострілів, втік.

Правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали і замовника, і виконавця у процесуальному порядку.

У виконавця вбивства вилучили пістолет, патрони, три ручні гранати типу РГД-5 та одну гранату Ф-1. Окрім цього, знайдено та вилучене знаряддя вбивства, пістолет, його направлено для проведення відповідної експертизи.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Слідчі дії тривають.

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