В гостинице Броваров застрелили мужчину — задержали заказчика и исполнителя убийства

К совершенному убийству причастны двое мужчин: 53-летний и 51-летний жители столицы.

В Броварах в Киевской области произошло убийство. В одной из гостиниц города застрелили 48-летнего жителя Львовщины. Об этом сообщает полиция.

О том, что в гостинице произошло убийство правоохранителей, сообщила администратор заведения. Женщина услышала звуки выстрелов и ушла, что происходит, и обнаружила в одном из номеров тело мужчины.

«На месте происшествия полицейские установили, что погибшим является 48-летний житель Львовщины. У мужчины имелись огнестрельные ранения в области головы, грудной клетки и живота. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия. Также рядом с телом обнаружены гильзы от огнестрельного оружия», — отметили правоохранители.

Установлено, что к совершенному убийству причастны двое мужчин: 53-летний и 51-летний жители столицы.

Стало известно, что между потерпевшим и злоумышленником возникли неприязненные отношения. Фигурант уговорил своего товарища убить оппонента. 51-летний мужчина пришел в номер в гостинице потерпевшего и, произведя несколько выстрелов, скрылся.

Правоохранители установили местонахождение и задержали и заказчика, и исполнителя в процессуальном порядке.

У исполнителя убийства изъяли пистолет, патроны, три ручные гранаты типа РГД-5 и одну гранату Ф-1. Кроме того, найден и изъят орудие убийства, пистолет, он направлен для проведения соответствующей экспертизы.

Следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следственные действия продолжаются.

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