Борис Джонсон считает, что путин не вторгся б в Украину, если бы президентом США был Дональд Трамп

По словам Бориса Джонсона, непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить путина не рисковать воевать с суверенной страной.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон выразил мнение, что вторжение путина в Украину не произошло бы, если бы Дональд Трамп оставался президентом США. Он убежден, что непредсказуемость Трампа могла бы стать серьезным фактором для путина, чтобы тот не отважился на риск и не начинал войну против суверенной страны.

Об этом Борис Джонсон рассказал в интервью The Telegraph.

По словам Джонсона, кремль мог опасаться, что Трамп воспримет атаку на европейское государство как оскорбление для Америки и мирового порядка, и его реакция могла бы быть достаточно суровой.

Политик считает, что абсолютная непредсказуемость является одним из преимуществ Трампа.

Также он напомнил, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Трамп выслал 60 российских шпионов. Кроме того, он был намного жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов и продемонстрировал жесткость в отношении Корпуса стражей исламской революции, а также предоставил Украине противотанковые ракеты Javelin.

Так что Украине, по словам Джонсона, не стоит бояться президентства Трампа.

Борис Джонсон выразил уверенность, что Трамп не захочет войти в историю как "человек, начавший свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку большой, а с того, чтобы снова сделать Советский Союз большим".

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