МВФ прогнозирует, что дефицит финансирования Украины достигнет 26 миллиардов долларов в следующем году

Не исключено, что этот показатель может измениться.

Международный валютный фонд не изменил своих прогнозов по дефициту финансирования Украины в 2025 году. составит 26 миллиардов долларов. Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Укринформ.

Однако этот показатель может измениться по результатам последнего просмотра EFF.

«В ходе четвертого пересмотра дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти $26 млрд», - отметила представитель Фонда.

По ее словам, этот прогноз будет обновлен по результатам пятого пересмотра – над этим сейчас продолжается работа в Фонде.

Казак также добавила, что заседание исполнительного совета МВФ по выделению следующего транша для Украины в рамках программы расширенного финансирования ожидается к годовому собранию МВФ и Всемирного банка, запланированному на 21-26 октября.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дефицит средств для Сил обороны в Украине возник из-за того, что во время совместного с МВФ планирования бюджета на 2024 год учитывался прогноз окончания войны летом этого же года.

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