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В Киевской области суд взял под стражу военнослужащего за самовольное оставление воинской части

13:30, 4 октября 2024
Мужчина самовольно покинул воинскую часть без уважительных причин.
В Киевской области суд взял под стражу военнослужащего за самовольное оставление воинской части
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Следственный судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области удовлетворила ходатайство следственного отдела Бориспольского районного управления полиции ГУ НП в Киевской области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе следствия установлено, что в июле 2022 года во время военного состояния подозреваемый, являющийся военнослужащим, самовольно покинул воинскую часть без уважительных причин. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.407 УК Украины.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что парламентарии намерены полностью декриминализировать самовольное оставление воинской части для тех военнослужащих, которые будут добровольно возвращаться на службу. Уголовное производство по таким случаям даже не будет открываться.

7 сентября вступил в силу закон о декриминализации дезертирства и самовольного ухода из части, совершенных впервые. Впрочем, для этого существует ряд условий.

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