В Киевской области суд взял под стражу военнослужащего за самовольное оставление воинской части

Мужчина самовольно покинул воинскую часть без уважительных причин.

Следственный судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области удовлетворила ходатайство следственного отдела Бориспольского районного управления полиции ГУ НП в Киевской области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе следствия установлено, что в июле 2022 года во время военного состояния подозреваемый, являющийся военнослужащим, самовольно покинул воинскую часть без уважительных причин. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.407 УК Украины.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что парламентарии намерены полностью декриминализировать самовольное оставление воинской части для тех военнослужащих, которые будут добровольно возвращаться на службу. Уголовное производство по таким случаям даже не будет открываться.

7 сентября вступил в силу закон о декриминализации дезертирства и самовольного ухода из части, совершенных впервые. Впрочем, для этого существует ряд условий.

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