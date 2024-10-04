Практика судов
  1. В мире

Германия выступит против введения пошлин ЕС на электромобили из Китая

11:45, 4 октября 2024
Германия намерена проголосовать против введения тарифов ЕС на китайские электромобили.
Германия выступит против введения пошлин ЕС на электромобили из Китая
Иллюстративное фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Страны-члены ЕС 4 октября собираются голосовать по введению окончательных тарифов до 45% на импортные электромобили, произведенные в Китае.

Как ранее сообщалось, немецкий автостроительный концерн BMW просит правительство выступить против введения тарифов, потому что боится потерять важный китайский рынок. Как ожидалось, Германия планирует удержаться, а не голосовать против.

Однако, стало известно, что Германия намерена проголосовать против введения тарифов ЕС на китайские электромобили. Об этом сообщает Reuters.

В июле Германия воздержалась во время первого необязательного голосования по предложению Еврокомиссии ввести эти тарифы, однако с тех пор промышленность усилила давление на канцлера Олафа Шольца, требуя голосовать против голосования стран-членов ЕС.

Предложение может быть принято, если против него не проголосует квалифицированное большинство из 15 стран ЕС, представляющих 65% населения Евросоюза, что является достаточно высоким порогом.

В среду Reuters сообщило, что Франция, Греция, Италия и Польша поддержат введение тарифов, чего будет достаточно для одобрения этих важных торговых мер ЕС.

Еврокомиссия заявляет, что тарифы необходимы для компенсации дешевых кредитов, земли, сырья и других субсидий, получаемых китайскими производителями, и что их цель – создать равные условия, а не вытеснить китайских автопроизводителей с рынка, как это может сделать запланированная 100% пошлина в США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести 9% пошлины на электромобили Teslа, импортируемые из Китая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законопроект о повышении налогов заложили принципы экономического бронирования

Рассматриваются три модели экономического бронирования – заместитель министра экономики.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Условия признания врученным сообщения, отправленного средствами «классической почты» – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил обстоятельства, которые необходимо установить для подтверждения или опровержения факта получения почтового сообщения.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений

Законопроект предусматривает возможность применения к юридическому лицу дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера в виде временного ограничения деятельности юридического лица или временного ограничения в получении прав и преимуществ.

Граждан, которых слепым жребием выберут кандидатами в присяжные из реестра, оштрафуют в случае игнорирования вызова в суд – законопроект

В качестве «пряника» присяжным предлагают платить, исходя из должностного оклада судьи, а в качестве «кнута» – штрафы в случае игнорирования обязанности быть присяжным.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва