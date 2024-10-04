Германия выступит против введения пошлин ЕС на электромобили из Китая

Германия намерена проголосовать против введения тарифов ЕС на китайские электромобили.

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Страны-члены ЕС 4 октября собираются голосовать по введению окончательных тарифов до 45% на импортные электромобили, произведенные в Китае.

Как ранее сообщалось, немецкий автостроительный концерн BMW просит правительство выступить против введения тарифов, потому что боится потерять важный китайский рынок. Как ожидалось, Германия планирует удержаться, а не голосовать против.

Однако, стало известно, что Германия намерена проголосовать против введения тарифов ЕС на китайские электромобили. Об этом сообщает Reuters.

В июле Германия воздержалась во время первого необязательного голосования по предложению Еврокомиссии ввести эти тарифы, однако с тех пор промышленность усилила давление на канцлера Олафа Шольца, требуя голосовать против голосования стран-членов ЕС.

Предложение может быть принято, если против него не проголосует квалифицированное большинство из 15 стран ЕС, представляющих 65% населения Евросоюза, что является достаточно высоким порогом.

В среду Reuters сообщило, что Франция, Греция, Италия и Польша поддержат введение тарифов, чего будет достаточно для одобрения этих важных торговых мер ЕС.

Еврокомиссия заявляет, что тарифы необходимы для компенсации дешевых кредитов, земли, сырья и других субсидий, получаемых китайскими производителями, и что их цель – создать равные условия, а не вытеснить китайских автопроизводителей с рынка, как это может сделать запланированная 100% пошлина в США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести 9% пошлины на электромобили Teslа, импортируемые из Китая.

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