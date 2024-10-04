В суде отметили, что отмена государственной регистрации права собственности на земельные участки не является надлежащим способом защиты и противоречит императивным требованиям закона.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд объяснил, отменяется ли государственная регистрация права собственности при истребовании имущества (земельного участка).

Суд при принятии постановления от 12.06.2024 по делу №918/1031/23, оставленного без изменений постановлением Верховного Суда от 18.09.2024, обратил внимание на выводы, которые сформировала Большая Палата Верховного Суда по решению от 09.11.2021 по делу №466 8649/16-ц (пункты 85-87), а именно: «Удовлетворение виндикационного иска является основанием для внесения соответствующей записи в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В то же время такая запись вносится исключительно в случае, если право собственности на недвижимое имущество зарегистрировано именно по ответчику, а не по другому лицу. Следовательно, эффективность виндикационного иска обеспечивается именно наличием государственной регистрации права собственности по ответчику, поскольку при отсутствии такой регистрации судебное решение об удовлетворении виндикационного иска не является основанием для государственной регистрации права собственности по истцу. Поэтому исковое требование об отмене государственной регистрации права собственности ответчика противоречит исковому требованию об истребовании недвижимого имущества».

Следовательно, суд апелляционной инстанции в своем постановлении, учитывая постоянную и последовательную практику Большой Палаты Верховного Суда, пришел к правильному выводу о том, что отмена государственной регистрации права собственности земельных участков не является надлежащим способом защиты и противоречит императивным требованиям закона.

Кроме того, Верховным Судом отмечено, что отсутствие нарушенного или оспариваемого права истца является основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении иска, независимо от других установленных судом обстоятельств.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 18.09.2024 г. по делу № 918/1031/23 можно ознакомиться по ссылке.

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