Избран председатель Орджоникидзевского районного суда Запорожья

Суд возглавил Виталий Макаров.

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В Орджоникидзевском районном суде города Запорожья состоялось собрание судей, в повестку дня которого был внесен вопрос об избрании председателя судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, согласно части 3 статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателем Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья избран судья Макаров Виталий Александрович.

Ранее мы писали, что было принято руководство Северо-западного апелляционного хозяйственного суда.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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