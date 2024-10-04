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Регистрация цвета как торговой марки – обзор судебной практики КХС ВС

10:15, 4 октября 2024
В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Регистрация цвета как торговой марки – обзор судебной практики КХС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе ВС за август 2024 года.

В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовані правові висновки щодо:

  • вжиття заходів забезпечення заяви розпорядника майна боржника про покладення солідарної відповідальності на керівника боржника за незадоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство;
  • можливості оскарження ухвали про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство в касаційному порядку.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки про:

  • реєстрацію торговельної марки, об’єктом якої є колір;
  • зупинення нарахування пені за прострочення сплати штрафу, накладеного органом АМКУ за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки стосовно:

  • укладення договору дарування акцій за відсутності в повіреного повноважень на укладення такого договору;
  • відсутності інтересу товариства у відновленні корпоративних прав учасника цього товариства.

У постанові у справах щодо земельних відносин викладено правовий висновок про:

  • необхідність документального підтвердження виконання орендарем обов’язку з повідомлення орендодавця про намір реалізувати право на укладення договору оренди землі на новий строк.

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновок щодо:

  • субсидіарної (додаткової) відповідальності органу місцевого самоврядування за боргами теплопостачального комунального комерційного підприємства;
  • можливості зменшення судом неустойки, передбаченої ч. 2 ст. 785 ЦК України;
  • обов’язку постачальника повернути суму ПДВ, сплачену покупцем за товар, у разі втрати ним статусу платника ПДВ після укладення договору, який визначав ціну товару з урахуванням ПДВ.

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