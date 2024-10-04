В Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха — в КГГА назвали две причины

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является перенос пыли из района Каспия и дыма от пожаров в экосистемах региона.

4 октября почти во всех районах Киева снова ухудшилось состояние воздуха. Об этом сообщает КГГА.

В среднем индекс качества воздуха по столице находится на отметке 80. Только в Голосеевском районе уровень загрязнения 55.

По словам столичных властей, вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является перенесение пыли из района Каспия и дыма от пожаров в экосистемах региона.

По прогнозу Укргидрометцентра, улучшение ситуации ожидается в выходные, когда атмосферный фронт принесет дожди и свежий воздух с запада.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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