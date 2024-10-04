В Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха — в КГГА назвали две причины

4 октября почти во всех районах Киева снова ухудшилось состояние воздуха. Об этом сообщает КГГА.
В среднем индекс качества воздуха по столице находится на отметке 80. Только в Голосеевском районе уровень загрязнения 55.
По словам столичных властей, вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является перенесение пыли из района Каспия и дыма от пожаров в экосистемах региона.
По прогнозу Укргидрометцентра, улучшение ситуации ожидается в выходные, когда атмосферный фронт принесет дожди и свежий воздух с запада.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.