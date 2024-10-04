У Києві знову фіксують високий рівень забруднення повітря — у КМДА назвали дві причини

Ймовірною причиною погіршення стану повітря є перенесення пилу з району Каспію та диму від пожеж в екосистемах регіону.

4 жовтня майже у всіх районах Києва знову погіршився стан повітря. Про це повідомляє КМДА.

У середньому індекс якості повітря по столиці знаходиться на позначці 80. Лише у Голосіївському районі рівень забруднення 55.

За словами столичної влади, ймовірною причиною погіршення стану повітря є перенесення пилу з району Каспію та диму від пожеж в екосистемах регіону.

За прогнозом Укргідрометцентру, поліпшення ситуації очікується на вихідних, коли атмосферний фронт принесе дощі і свіже повітря з заходу.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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