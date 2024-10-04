Обрано голову Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя

Суд очолив Віталій Макаров.

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В Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя відбулися збори суддів, на порядок денний яких було внесено питання щодо обрання голови судової установи.

За результатами таємного голосування, відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», головою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя обрано суддю Макарова Віталія Олександровича.

Раніше ми писали, щоо брано керівництво Північно-західного апеляційного господарського суду.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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