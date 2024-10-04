Німеччина виступить проти запровадження мит ЄС на електромобілі з Китаю

Німеччина має намір проголосувати проти введення тарифів ЄС на китайські електромобілі.

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Країни-члени ЄС 4 жовтня збираються голосувати щодо введення остаточних тарифів до 45% на імпортні електромобілі, які вироблені в Китаї.

Як раніше повідомлялося, німецький автобудівний концерн BMW просить уряд виступити проти запровадження тарифів, бо боїться втратити важливий китайський ринок. Як очікувалося, Німеччина планує утриматися, а не голосувати проти.

Однак стало відомо, що Німеччина має намір проголосувати проти введення тарифів ЄС на китайські електромобілі. Про це повідомляє Reuters.

У липні Німеччина утрималася під час першого необов’язкового голосування щодо пропозиції Єврокомісії запровадити ці тарифи, проте з того часу промисловість посилила тиск на канцлера Олафа Шольца, вимагаючи голосувати проти на голосуванні країн-членів ЄС.

Пропозиція може бути ухвалена, якщо проти неї не проголосує кваліфікована більшість із 15 країн ЄС, які представляють 65% населення Євросоюзу, що є досить високим порогом.

У середу Reuters повідомило, що Франція, Греція, Італія та Польща підтримають введення тарифів, чого буде достатньо для схвалення цих важливих торговельних заходів ЄС.

Єврокомісія заявляє, що тарифи необхідні для компенсації дешевих кредитів, землі, сировини та інших субсидій, які отримують китайські виробники, і що їхня мета – створити рівні умови, а не витіснити китайських автовиробників з ринку, як це може зробити заплановане 100% мито в США.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує ввести 9% мита на електромобілі Teslа, імпортовані з Китаю.

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