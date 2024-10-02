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BMW просить Німеччину виступити проти проти мит ЄС на електромобілі з Китаю, бо не хоче втрачати важливий ринок

16:57, 2 жовтня 2024
Країни-члени ЄС 4 жовтня збираються голосувати щодо введення остаточних тарифів до 45% на імпортні електромобілі, які вироблені в Китаї.
BMW просить Німеччину виступити проти проти мит ЄС на електромобілі з Китаю, бо не хоче втрачати важливий ринок
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Німецький автобудівний концерн BMW просить уряд виступити проти запровадження тарифів ЄС на електромобілі з Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання наголошує, що автовиробник боїться втратити китайський ринок.

«Додаткові тарифи завдають шкоди глобально активним компаніям у цій країні і можуть спровокувати торговельну суперечку, від якої ніхто не виграє», - заявив гендиректор BMW Олівер Зіпсе.

Країни-члени ЄС 4 жовтня збираються голосувати щодо введення остаточних тарифів до 45% на імпортні електромобілі, які вироблені в Китаї. Для блокування тарифів потрібна більшість - 15 країн-членів, що представляють 65% населення блоку.

За даними видання, німецький уряд планує утриматися, а не голосувати проти. Також чиновники очікують, що значна кількість країн-членів ЄС приєднається до утримання, що може ускладнити блокування впровадження тарифів.

У широкому сенсі, Німеччина чітко дала зрозуміти, що сподівається на розв'язання питання шляхом переговорів між ЄС та Китаєм, додає Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує ввести 9% мита на електромобілі Teslа, імпортовані з Китаю.

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