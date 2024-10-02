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На Київщині на території лікарні сталася пожежа

11:33, 2 жовтня 2024
У Білій Церкві горіло приміщення на території лікарні.
На Київщині на території лікарні сталася пожежа
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У Білій Церкві Київської області горіла будівля на території місцевої лікарні. Про це повідомила поліція Київщини.

Рятувальники по приїзду ліквідували вогонь у приміщенні, яке не експлуатувалось. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Правоохоронці задокументували подію.

«Слідчі очікують на остаточні результати досліджень від пожежників», - заявили у поліції.

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