На Київщині на території лікарні сталася пожежа

У Білій Церкві Київської області горіла будівля на території місцевої лікарні. Про це повідомила поліція Київщини.
Рятувальники по приїзду ліквідували вогонь у приміщенні, яке не експлуатувалось. У результаті пожежі ніхто не постраждав.
Правоохоронці задокументували подію.
«Слідчі очікують на остаточні результати досліджень від пожежників», - заявили у поліції.
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