У Румунії створять навчальний центр для підготовки українських морпіхів

Навчальний центр діятиме впродовж двох років.

Фото: ВМС ЗСУ

Румунський парламент підтримав пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морських піхотинців. Про це повідомляє Agerpres.

За відповідне рішення проголосували 233 депутати, 18 – проти, ще 25 утрималися.

У листі до парламенту президент Румунії писав, що останні події у війні, яку веде рф проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки українських збройних сил.

«В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей», – зазначив Йоганніс.

План передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років. При цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.

«Навчальний центр позиціонуватиме Румунію як регіонального лідера в підготовці морських операцій, допомагаючи підвищити згуртованість, продемонструвати єдність і зміцнити євроатлантичне стримування і оборону», – йдеться в листі.

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