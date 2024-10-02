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У Румунії створять навчальний центр для підготовки українських морпіхів

11:15, 2 жовтня 2024
Навчальний центр діятиме впродовж двох років.
У Румунії створять навчальний центр для підготовки українських морпіхів
Фото: ВМС ЗСУ
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Румунський парламент підтримав пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морських піхотинців. Про це повідомляє Agerpres.

За відповідне рішення проголосували 233 депутати, 18 – проти, ще 25  утрималися.

У листі до парламенту президент Румунії писав, що останні події у війні, яку веде рф проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки українських збройних сил.

«В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей», – зазначив Йоганніс.

План передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років. При цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.

«Навчальний центр позиціонуватиме Румунію як регіонального лідера в підготовці морських операцій, допомагаючи підвищити згуртованість, продемонструвати єдність і зміцнити євроатлантичне стримування і оборону», – йдеться в листі.

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