В Румынии создадут учебный центр для подготовки украинских морпехов

Учебный центр будет действовать в течение двух лет.

Фото: ВМС ВСУ

Румынский парламент поддержал предложение президента Клауса Иоганниса о создании на территории страны учебного центра для подготовки украинских морских пехотинцев. Об этом сообщает Agerpres.

За соответствующее решение проголосовали 233 депутата, 18 – против, еще 25 воздержались.

В письме парламенту президент Румынии писал, что последние события в войне, которую ведет рф против Украины, актуализировали необходимость усиления подготовки украинских вооруженных сил.

«В результате проведенного анализа выяснилось, что Румыния имеет возможность внести вклад в Коалицию морских сил и средств, разместив на своей национальной территории морской учебный центр, а также поддержать подготовку украинских морских пехотинцев, в пределах имеющихся возможностей», - отметил Иоганнис.

План предполагает, что объект будет действовать в течение двух лет. Румыния оставляет за собой право прекратить обязательство в любое время во время тренировочного процесса или по истечении установленного срока.

«Учебный центр будет позиционировать Румынию как регионального лидера в подготовке морских операций, помогая повысить сплоченность, продемонстрировать единство и укрепить евроатлантическое сдерживание и оборону», - говорится в письме.

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