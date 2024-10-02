В Киевской области на территории больницы произошел пожар

В Белой Церкви горело помещение на территории больницы.

В Белой Церкви Киевской области горело здание на территории местной больницы. Об этом сообщила полиция Киевщины.

Спасатели по приезду ликвидировали огонь в неэксплуатируемом помещении. В результате пожара никто не пострадал.

Правоохранители задокументировали произошедшее.

«Следователи ожидают окончательных результатов исследований от пожарных», - заявили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.