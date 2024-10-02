BMW просит Германию выступить против пошлин ЕС на электромобили из Китая, потому что не хочет терять важный рынок

Страны-члены ЕС 4 октября собираются голосовать по введению окончательных тарифов до 45% на импортные электромобили, произведенные в Китае.

Немецкий автостроительный концерн BMW просит правительство выступить против введения тарифов ЕС на электромобили из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что автопроизводитель боится потерять китайский рынок.

«Дополнительные тарифы наносят ущерб глобально активным компаниям в этой стране и могут спровоцировать торговый спор, от которого никто не выиграет», – заявил гендиректор BMW Оливер Зипс.

Страны-члены ЕС 4 октября собираются голосовать по введению окончательных тарифов до 45% на импортные электромобили, произведенные в Китае. Для блокирования тарифов требуется большинство – 15 стран-членов, представляющих 65% населения блока.

По данным издания, германское правительство планирует удержаться, а не голосовать против. Также чиновники ожидают, что значительное количество стран-членов ЕС присоединится к удержанию, что может осложнить блокирование тарифов.

В широком смысле Германия четко дала понять, что надеется на решение вопроса путем переговоров между ЕС и Китаем, добавляет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести 9% пошлины на электромобили Teslа, импортируемые из Китая.

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