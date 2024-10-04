На Київщині суд взяв під варту військовослужбовця за самовільне залишення військової частини

Чоловік самовільно залишив військову частину без поважних причин.

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області задовольнила клопотання слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб за самовільне залишення військової частини. Про це повідомляє пресслужба суду.

Під час слідства встановлено, що у липні 2022 року під час воєнного стану підозрюваний, який є військовослужбовцем, самовільно залишив військову частину без поважних причин. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.5 ст.407 КК України.

Нагадаємо «Судово-юридична газета» писала, що парламентарі мають намір повністю декриміналізувати самовільне залишення військової частини для тих військовослужбовців, які добровільно повертатимуться на службу. Кримінальне провадження за такими випадками навіть не відкриватимуть.

7 вересня набув сили закон про декриміналізацію дезертирства та самовільного залишення частини, вчинених вперше. Втім, для цього існує низка умов.

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