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На Київщині суд взяв під варту військовослужбовця за самовільне залишення військової частини

13:30, 4 жовтня 2024
Чоловік самовільно залишив військову частину без поважних причин.
На Київщині суд взяв під варту військовослужбовця за самовільне залишення військової частини
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Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області задовольнила клопотання слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції  ГУ НП в Київській області про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб за самовільне залишення військової частини. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Під час слідства встановлено, що у липні 2022 року під час воєнного стану підозрюваний, який є військовослужбовцем, самовільно залишив військову частину без поважних причин. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.5 ст.407 КК України.

Нагадаємо «Судово-юридична газета» писала, що парламентарі мають намір повністю декриміналізувати самовільне залишення військової частини для тих військовослужбовців, які добровільно повертатимуться на службу. Кримінальне провадження за такими випадками навіть не відкриватимуть. 

7 вересня набув сили закон про декриміналізацію дезертирства та самовільного залишення частини, вчинених вперше. Втім, для цього існує низка умов.

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