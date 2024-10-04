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МВФ прогнозує, що дефіцит фінансування України сягне 26 мільярдів доларів у наступному році

10:51, 4 жовтня 2024
Не виключено, що цей показник може змінитися.
МВФ прогнозує, що дефіцит фінансування України сягне 26 мільярдів доларів у наступному році
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Міжнародний валютний фонд не змінив своїх прогнозів щодо дефіциту фінансування України у 2025 році. який складе 26 мільярдів доларів. Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козакпередає Укрінформ.

Однак цей показник може змінитися за результатами останнього перегляду програми EFF.

«Під час четвертого перегляду дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже $26 млрд»,- зазначила представниця Фонду.

За її словами, цей прогноз буде оновлений за результатами п’ятого перегляду – над цим зараз продовжується робота у Фонді.

Козак також додала, що засідання виконавчої ради МВФ щодо виділення наступного траншу для України в межах програми розширеного фінансування очікується до річних зборів МВФ і Світового банку, запланованих на 21-26 жовтня.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дефіцит коштів для Сил оборони в Україні виник через те, що під час спільного з МВФ планування бюджету на 2024 рік враховувався прогноз закінчення війни влітку цього ж року. 

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