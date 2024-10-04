Борис Джонсон вважає, що путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп

За словами Бориса Джонсона, непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати путіна не ризикувати воювати із суверенною країною.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон висловив думку, що вторгнення путіна в Україну не відбулося б, якщо б Дональд Трамп залишався президентом США. Він переконаний, що непередбачуваність Трампа могла б стати серйозним фактором для путіна, щоб той не наважився на ризик і не розпочинав війну проти суверенної країни.

Про це Борис Джонсон розповів у інтерв’ю The Telegraph.

​​За словами Джонсона, кремль міг побоюватися, що Трамп сприйме атаку на європейську державу як образу для Америки та світового порядку, і його реакція могла б бути досить суворою.

Політик вважає, що абсолютна непередбачуваність є однією з переваг Трампа.

Також він нагадав, що після отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в місті Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів. Крім того, він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів і продемонстрував жорсткість щодо Корпусу вартових ісламської революції, а також надав Україні протитанкові ракети Javelin.

Тож Україні, за словами Джонсона, не варто боятися президентства Трампа.

Борис Джонсон висловив впевненість, що Трамп не захоче увійти в історію як "людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим".

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