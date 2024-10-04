Работник заболел во время отпуска — оплачивает ли работодатель листок нетрудоспособности

Если работник заболел во время отпуска и имеет документальное подтверждение, то неиспользованные дни такого отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продолжения отпуска, либо путем переноса.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.

Так, согласно статье 78 Кодекса законов о труде Украины дни временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в установленном порядке, в ежегодные отпуска не включаются.

Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и имеет документальное подтверждение – листок нетрудоспособности, неиспользованные дни такого отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем перенесения остатка отпуска на другой период, но только в пределах 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставлен такой отпуск.

Решение о продлении или перенесении отпуска принимается с согласия между работником и работодателем.

Работник обязан уведомить работодателя о своем решении продлить или перенести отпуск на желаемый срок и о причинах продления или переноса отпуска. В свою очередь, работодатель должен издать приказ о продлении или переносе отпуска. Основанием такого приказа является листок нетрудоспособности и заявление работника. Отпуск продолжают или переносят на количество календарных дней болезни, приходящиеся на период отпуска.

В случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске помощь предоставляется в порядке и размерах, установленных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

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