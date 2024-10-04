Практика судов
  1. В Украине

Работник заболел во время отпуска — оплачивает ли работодатель листок нетрудоспособности

13:12, 4 октября 2024
Если работник заболел во время отпуска и имеет документальное подтверждение, то неиспользованные дни такого отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продолжения отпуска, либо путем переноса.
Работник заболел во время отпуска — оплачивает ли работодатель листок нетрудоспособности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.

Так, согласно статье 78 Кодекса законов о труде Украины дни временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в установленном порядке, в ежегодные отпуска не включаются.

Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и имеет документальное подтверждение – листок нетрудоспособности, неиспользованные дни такого отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем перенесения остатка отпуска на другой период, но только в пределах 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставлен такой отпуск.

Решение о продлении или перенесении отпуска принимается с согласия между работником и работодателем.

Работник обязан уведомить работодателя о своем решении продлить или перенести отпуск на желаемый срок и о причинах продления или переноса отпуска. В свою очередь, работодатель должен издать приказ о продлении или переносе отпуска. Основанием такого приказа является листок нетрудоспособности и заявление работника. Отпуск продолжают или переносят на количество календарных дней болезни, приходящиеся на период отпуска.

В случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске помощь предоставляется в порядке и размерах, установленных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая служба получила данные о банковских счетах украинцев за рубежом для борьбы с уклонением от налогообложения – Минфин

В Минфине сообщили о начале обменов данными о банковских счетах украинцев за границей для целей налогообложения.

В законопроект о повышении налогов заложили принципы экономического бронирования

Рассматриваются три модели экономического бронирования – заместитель министра экономики.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Условия признания врученным сообщения, отправленного средствами «классической почты» – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил обстоятельства, которые необходимо установить для подтверждения или опровержения факта получения почтового сообщения.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений

Законопроект предусматривает возможность применения к юридическому лицу дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера в виде временного ограничения деятельности юридического лица или временного ограничения в получении прав и преимуществ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва