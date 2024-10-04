«Ми працюємо над вашим поверненням», – міністерка Нідерландів пропонує нагадування мігрантам

Марджолін Фабер пропонує нововведення – таблички в центрах для біженців про можливе повернення додому.

Джерело фото: ФАКТ

Міністерка у справах притулку Нідерландів Марджолін Фабер пропонує розмістити в центрах для шукачів притулку попереджувальні знаки, які інформуватимуть про те, що влада працює над поверненням мігрантів до їхніх країн походження. Про це повідомляє RTL Nieuws.

Міністерка пояснила, що таблички про повернення в центрах для шукачів притулку із «Ми працюємо над вашим поверненням» – це «зовсім не суперечливо», це «просто чіткий сигнал».

Ідея виникла після того, як Фабер відвідала центр для утримання мігрантів у Данії, де вона нібито побачила подібну табличку. Хоча після перевірки джерела заявили, що такого попередження у данському центрі не виявили, Фабер не відмовляється від наміру впровадити цю ініціативу в Нідерландах.

Міністерка називає Данію «джерелом натхнення» у питанні міграційної політики. Данія надає лише тимчасові дозволи на проживання терміном до двох років, що, на думку Фабер, сприяє зниженню кількості прохачів притулку.

Фабер представляє ультраправу Партію свободи, яка перемогла на парламентських виборах у листопаді 2023 року та активно виступає за жорстке обмеження міграції.

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