Практика судів
  1. У світі

«Ми працюємо над вашим поверненням», – міністерка Нідерландів пропонує нагадування мігрантам

20:12, 4 жовтня 2024
Марджолін Фабер пропонує нововведення – таблички в центрах для біженців про можливе повернення додому.
«Ми працюємо над вашим поверненням», – міністерка Нідерландів пропонує нагадування мігрантам
Джерело фото: ФАКТ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерка у справах притулку Нідерландів Марджолін Фабер пропонує розмістити в центрах для шукачів притулку попереджувальні знаки, які інформуватимуть про те, що влада працює над поверненням мігрантів до їхніх країн походження. Про це повідомляє RTL Nieuws.

Міністерка пояснила, що таблички про повернення в центрах для шукачів притулку із «Ми працюємо над вашим поверненням» – це «зовсім не суперечливо», це «просто чіткий сигнал».

Ідея виникла після того, як Фабер відвідала центр для утримання мігрантів у Данії, де вона нібито побачила подібну табличку. Хоча після перевірки джерела заявили, що такого попередження у данському центрі не виявили, Фабер не відмовляється від наміру впровадити цю ініціативу в Нідерландах.

Міністерка називає Данію «джерелом натхнення» у питанні міграційної політики. Данія надає лише тимчасові дозволи на проживання терміном до двох років, що, на думку Фабер, сприяє зниженню кількості прохачів притулку.

Фабер представляє ультраправу Партію свободи, яка перемогла на парламентських виборах у листопаді 2023 року та активно виступає за жорстке обмеження міграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Вартість процесу оптимізації судів тільки на Закарпатті зросла в десять разів – Комітет Верховної Ради

Реальна вартість укрупнення судів може бути ще більшою.

Тестування в апеляції – відомі результати за 4 жовтня

Не набрали прохідний бал 5 кандидатів, а ще 6 не з’явилися.

Роксолана Підласа пояснила, за яким механізмом Україна може отримати обіцяні G7 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Якщо ситуація буде така, яка вона є у вересні 2024 року, то я вважаю, що ми повинні розділити ці $50 млрд на два роки – Роксолана Підласа.

XX з’їзд суддів продовжить свою роботу у грудні 2024 року, але формально

З’їзд суддів заплановано на 24 грудня, але потрібні ще кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва