«Мы работаем над вашим возвращением», – министр Нидерландов предлагает напоминание мигрантам

Марджолин Фабер предлагает нововведение – таблички в центрах для беженцев о возможном возвращении домой.

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Министр по делам убежища Нидерландов Марджолин Фабер предлагает разместить в центрах для искателей убежища предупредительные знаки, которые будут информировать о том, что власти работают над возвращением мигрантов в их страны происхождения. Об этом сообщает RTL Nieuws.

Министр объяснила, что таблички о возвращении в центрах для искателей убежища с «Мы работаем над вашим возвращением» - это «совсем не противоречиво», это «просто четкий сигнал».

Идея возникла после того, как Фабер посетила центр для содержания мигрантов в Дании, где она якобы увидела подобную табличку. Хотя после проверки источники заявили, что такого предупреждения в датском центре не обнаружили, Фабер не отказывается от намерения внедрить эту инициативу в Нидерландах.

Министр называет Данию «источником вдохновения» в вопросе миграционной политики. Дания предоставляет только временные виды на жительство сроком до двух лет, что, по мнению Фабер, способствует снижению количества просителей убежища.

Фабер представляет ультраправую Партию свободы, которая победила на парламентских выборах в ноябре 2023 года и активно выступает за жесткое ограничение миграции.

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