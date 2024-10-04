В Киеве разоблачили мужчину, продававшего арсенал оружия и боеприпасов — фото

Полицейские разоблачили 45-летнего киевлянина в хранении и сбыте оружия и боеприпасов.

В Киеве разоблачили 45-летнего мужчину в хранении и сбыте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает столичная полиция.

Милиционеры установили, что местный житель в квартире незаконно хранит и сбывает оружие и боеприпасы.

Во время обыска у мужчины обнаружили пистолет «ТТ», охотничье нарезное огнестрельное оружие, около 116 патронов, ножи и прочее.

Следователи изъяли оружие и боеприпасы для проведения необходимой экспертизы, а нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Киева, 1979 года рождения.

За незаконное обращение с оружием и боевыми припасами фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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