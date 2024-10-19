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На Київщині спалахнуло кафе, фото

22:00, 19 жовтня 2024
Загорілася одноповерхова деревʼяна будівля кафе на площі 150 м2
На Київщині спалахнуло кафе, фото
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У селищі Рокитне у Київській області рятувальники ДСНС ліквідували загорання кафе. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у області, інформація про пожежу надійшла вранці, 18 жовтня.

За словами рятувальників, горіла одноповерхова деревʼяна будівля кафе на площі 150 м2. Була загроза поруч розташованим будівлям.

Пожежу вдалося ліквідувати до обіду. До гасіння пожежі залучили 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

Щодо причин виникнення пожежі, то вона встановлюється.

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ДСНС Київська область

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