Україна уклала угоду з Німеччиною для посилення ППО

Україна та Німеччина об’єднують зусилля для захисту критичної інфраструктури.

Джерело фото: Rustem Umerov

Україна зробила суттєвий крок для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури, підписавши угоду з Німеччиною про термінове посилення системи протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури», — підкреслив Умєров.

Він зазначив, що угода була підписана під час засідання міністрів оборони країн G7. Вона передбачає, що країни-підписанти зроблять внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні ініціативи, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

Крім України, до проєкту приєднаються ще п'ять країн: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

«Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України. Разом ми наближаємо перемогу», — резюмував міністр.

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