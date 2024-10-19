Украина заключила соглашение с Германией для усиления ПВО

Украина и Германия объединяют усилия для защиты критической инфраструктуры.

Источник фото: Rustem Umerov

Украина сделала существенный шаг для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры, подписав соглашение с Германией о срочном усилении системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Достигаем конкретных шагов, которые обеспечат защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры», - подчеркнул Умеров.

Он отметил, что соглашение было подписано во время заседания министров обороны стран G7. Оно предусматривает, что страны-подписанты сделают взносы в совместные проекты или будут финансировать собственные инициативы, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины.

Кроме Украины, к проекту присоединятся еще пять стран: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

«Спасибо Германии за инициативу и всем странам-участницам за сильный вклад в безопасность Украины. Вместе мы приближаем победу», - резюмировал министр.

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