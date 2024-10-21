ДТП з вантажівкою та маршруткою у Києві — рятувальникам довелось деблоковувати двох постраждалих, фото

Загалом всього внаслідок ДТП постраждало 9 осіб, 7 з яких госпіталізовано.

Як писала «Судово-юридична газета», 21 жовтня у Києві на вулиці Вадима Гетьмана вантажний автомобіль в’їхав у задню частину маршрутки.

Головне управління ДСНС України у м.Києві повідомило, що в результаті зіткнення на вулиці Вадима Гетьмана вантажівки «ГАЗ» з автобусом «ISUZU» пасажирка автобуса та водій вантажівки опинилися заблокованими.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували жінку, та передали медикам для подальшої госпіталізації. Також було деблоковано і водія.

«Всього внаслідок ДТП постраждало 9 осіб, 7 з яких госпіталізовано», - заявили рятувальники.

Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

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