ДТП с грузовиком и маршруткой в Киеве — спасателям пришлось деблокировать двух пострадавших, фото

Всего в результате ДТП пострадали 9 человек, 7 из которых госпитализированы.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в понедельник, 21 октября, в Киеве на улице Вадима Гетьмана грузовой автомобиль въехал в заднюю часть маршрутки.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщило, что в результате столкновения на улице Вадима Гетьмана грузовика «ГАЗ» с автобусом «ISUZU» пассажирка автобуса и водитель грузовика оказались заблокированными.

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали женщину и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также был деблокирован и водитель.

«Всего в результате ДТП пострадали 9 человек, 7 из которых госпитализированы», - заявили спасатели.

Причины ДТП выясняют правоохранители.