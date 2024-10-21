В Сумской области в результате вражеского удара КАБами было повреждено админздание системы правосудия, фото

В результате атаки поврежден фасад здания, оконные рамы и окна, а также имущество и различные технические средства.

Источник фото: sso.court.gov.ua

В ночь на 19 октября российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ) по Сумщине.

Как сообщило Территориальное управление Службы судебной охраны в Сумской области, в результате атаки поврежден фасад здания, оконные рамы и окна, а также имущество и различные технические средства, которые находились внутри административного здания системы правосудия.

«Среди сотрудников Службы судебной охраны и работников судебного учреждения пострадавших нет!», - говорится в сообщении.

Источник фото: sso.court.gov.ua

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