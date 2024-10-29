Практика судів
  1. В Україні

Жінок в армії забезпечать засобами особистої гігієни та гінекологічним обстеженням

16:57, 29 жовтня 2024
Кабмін затвердив новий порядок забезпечення для військових з урахуванням потреб чоловіків та жінок.
Жінок в армії забезпечать засобами особистої гігієни та гінекологічним обстеженням
Джерело фото: radiosvoboda
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців, враховуючи специфічні потреби жінок і чоловіків. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з новим порядком, забороняється дискримінація військовослужбовців у цих сферах забезпечення. Уряд акцентував увагу на забезпеченні військовослужбовиць засобами особистої гігієни та індивідуального захисту відповідно до антропометричних даних.

Крім того, визначено особливості психологічної підтримки для військовослужбовців, які зазнали стресових ситуацій у бойових умовах або постраждали від сексуальних домагань. Також запроваджено гінекологічні та мамологічні обстеження для військовослужбовиць, а для чоловіків – урологічні та мамологічні обстеження й лікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

армія Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидатам в судді не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу спрощення умов для того, щоб стати суддею – кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року

Народні депутати уточнили повноваження МСЕК і порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій новим законом.

Програма зимової єПідтримки – Денис Шмигаль пояснив мету надання кожному українцю 1000 грн

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, кошти від наданої кожному українцю 1000 грн будуть реінвестовані населенням у безпеку й оборону.

Верховна Рада схвалила спрощення процедури списання БПЛА та засобів РЕБ

Йдеться про списання БПЛА, комплексів та систем, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом.

Верховна Рада проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора

Народні депутати підтримали подання Президента Володимира Зеленського про звільнення Генпрокурора Андрія Костіна.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду