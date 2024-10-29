Жінок в армії забезпечать засобами особистої гігієни та гінекологічним обстеженням

Кабмін затвердив новий порядок забезпечення для військових з урахуванням потреб чоловіків та жінок.

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Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців, враховуючи специфічні потреби жінок і чоловіків. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з новим порядком, забороняється дискримінація військовослужбовців у цих сферах забезпечення. Уряд акцентував увагу на забезпеченні військовослужбовиць засобами особистої гігієни та індивідуального захисту відповідно до антропометричних даних.

Крім того, визначено особливості психологічної підтримки для військовослужбовців, які зазнали стресових ситуацій у бойових умовах або постраждали від сексуальних домагань. Також запроваджено гінекологічні та мамологічні обстеження для військовослужбовиць, а для чоловіків – урологічні та мамологічні обстеження й лікування.

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