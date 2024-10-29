Женщин в армии обеспечат средствами личной гигиены и гинекологическим обследованием

Кабмин утвердил новый порядок обеспечения для военных с учетом потребностей мужчин и женщин.

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Кабинет Министров Украины утвердил новый Порядок вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих, учитывая специфические потребности женщин и мужчин. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно новому порядку, запрещается дискриминация военнослужащих в этих сферах обеспечения. Правительство акцентировало внимание на обеспечении военнослужащих средствами личной гигиены и индивидуальной защиты в соответствии с антропометрическими данными.

Кроме того, определены особенности психологической поддержки для военнослужащих, подвергшихся стрессовым ситуациям в боевых условиях или пострадавших от сексуальных домогательств. Также введены гинекологические и маммологические обследования для военнослужащих, а для мужчин - урологические и маммологические обследования и лечение.

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