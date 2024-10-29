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Нардеп Николай Стефанчук опроверг информацию о проведении выборов президента за 6-9 месяцев

14:55, 29 октября 2024
Народный депутат опроверг информацию, которую подают в медиа со ссылкой на него.
Нардеп Николай Стефанчук опроверг информацию о проведении выборов президента за 6-9 месяцев
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В ряде СМИ появилась информация о том, что народный депутат от «Слуги народа» Николай Стефанчук якобы считает, что президентские выборы в Украине состоятся уже в следующем году. Однако впоследствии политик опроверг написанное в статье. По его словам, «это является абсолютной и откровенной ложью».

«Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака, в основу которой легла статья польского журналиста Марцина Вырвала в издании Wiadomości w Onet, которая распространяет ложные сведения и утверждает, будто я на каких-то «ресторанных ужинах» высказывался относительно сроков проведения выборов за 6-9 месяцев. Это является абсолютной и откровенной ложью», - заявил он.

Николай Стефанчук подчеркнул, что пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может. Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera сообщил, что выборы в Украине пройдут после завершения войны.

«Сегодня мы имеем План Победы Украины и должны следовать согласно его пунктам. Какие-либо разговоры о начале избирательного процесса и о выборах могут начаться исключительно только после Победы Украины», – добавил народный депутат.

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