Нардеп Микола Стефанчук спростував інформацію про проведення виборів президента за 6-9 місяців

Народний депутат спростував інформацію, яку подають у медіа з посиланням на нього.

У низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що народний депутат від «Слуги народу» Микола Стефанчук нібито вважає, що президентські вибори в Україні відбудуться вже наступного року. Однак згодом політик заперечив написане у статті. За його словами «це є абсолютною і відвертою неправдою».

«Сьогодні в ЗМІ проти мене розпочалась брехлива інформаційна атака, в основу якої лягла стаття польського журналіста Марціна Вирвала у виданні Wiadomości w Onet, що розповсюджує неправдиві відомості і стверджує, начебто я на якихось «ресторанних вечерях» висловлювався щодо строків проведення виборів за 6-9 місяців. Це є абсолютною і відвертою неправдою», - заявив він.

Микола Стефанчук наголосив, що допоки в Україні введено воєнний стан жодних маніпуляцій і спекуляцій на тему виборів бути не може. Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera повідомив, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни.

«Сьогодні ми маємо План Перемоги України і маємо слідувати згідно його пунктів. Будь-які розмови про початок виборчого процесу і про вибори можуть розпочатись виключно лише після Перемоги України», - додав народний депутат.

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