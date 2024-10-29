Верховна Рада прийняла закон про угоди корупціонерів зі слідством

Парламент прийняв закон про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством – інакше Україна ризикувала не отримати 4 млрд євро від ЄС.

Верховна Рада 29 жовтня прийняла в цілому як закон законопроект 12039 про зміни до Кримінального кодексу і КПК «щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», документ, зокрема, передбачає запровадження стосовно корупціонерів, які надали викривальні покази на інших корупціонерів, більш м’якого покарання.

Законопроект передбачає, що організатор корупційного злочину також зможе укласти угоду зі слідством, але за умови викриття іншого організатора.

Після того, як МЗС направило до Верховної Ради, ОП та Кабміну лист про загрозу неотримання Україною чергового траншу від ЄС через зволікання з прийняттям закону щодо пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством, у профільному комітеті вирішили прискоритися.

«Судово-юридична газета» публікувала терміновий лист заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийніса до Кабміну, Ради та ОП, в якому йдеться про те, що Україна ризикує не отримати фінансування в 4 млрд євро від ЄС у листопаді 2024 року, бо парламент не прийняв в цілому законопроект 12039.

«Враховуючи зазначене, сторона ЄС повідомила, що якщо Україна не завершить всі внутрішні процедури щодо ухвалення та набрання чинності зазначеним законом до кінця жовтня 2024 року, фінансування обсягом 4 млрд євро буде перенесене на наступний рік (відтермінування виплати в подальшому залежатиме від набрання чинності цим законом).

При цьому Єврокомісія не може здійснити часткову виплату, оскільки повинна затвердити відповідну методологію, яку, за інформацією Генерального директорату ЄК «НІАР», неможливо ухвалити з огляду на позицію Комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Затвердження методології планується лише наступного року, після обрання нового комісара.

Таким чином, для отримання фінансування цього року українській стороні треба терміново схвалити відповідний законопроект у другому читанні та вжити всіх необхідних заходів для того, щоб він набрав чинності до кінця жовтня 2024 року» - вказує Євген Перебийніс.

Законопроект спрямований на реалізацію ініціативи ЄС Ukraine Facility, запровадженої Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС.

Автор: Наталя Мамченко

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