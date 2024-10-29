Омбудсмен визнав необґрунтованою скаргу на житомирську вчительку через вимогу спілкуватися українською

Освітній омбудсмен підтримав вчительку англійської мови, що вимагала спілкування українською під час занять.

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Служба освітнього омбудсмена визнала скаргу на вчительку англійської мови з житомирського ліцею №25 необґрунтованою. Зазначена скарга стосувалася вимоги педагогині Олени Федченкової до учнів спілкуватися українською під час занять.

Одна з громадських організацій поскаржилася, що вчителька нібито кричала на дітей, які відповідали російською, порушуючи їх честь і гідність. Народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що конфлікт виник після того, як Федченкова в чаті з батьками наголосила, що мовою спілкування в школі є українська. Вона висловилася про нерозуміння «мови вбивць».

Омбудсмен зазначив, що надані скриншоти спілкування не підтверджують факти агресивної поведінки вчительки. У навчальному закладі немає програми, що дозволяє викладання мовою національних меншин, тому відповідно до чинного законодавства, мовою освітнього процесу є українська.

Служба освітнього омбудсмена підкреслила, що вимога використання української мови не порушує честь і гідність учнів. Також було наголошено на неприпустимості тиску на педагогів, які виконують законодавчі вимоги. Омбудсмен закликав батьків виховувати в дітях повагу до державної мови та символів України, а також сприяти формуванню патріотичних цінностей.

Служба освітнього омбудсмена наголосила на важливості використання української мови в освітньому процесі, відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту». Вчителі зобов’язані спілкуватися українською, а використання інших мов можливе лише в спеціально створених класах для навчання мовами національних меншин або корінних народів.

«Тому жодним нормативно-правовим актом не встановлено обов’язок педагогічних працівників, які не викладають у класах національних меншин чи корінних народів, розуміти, розмовляти та використовувати ці мови в освітньому процесі. Державна мова має використовуватися в межах освітнього процесу, в спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти – як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою», – підкреслили в омбудсмена.

Крім того, у службі зазначили, що скарги на дії вчителів можуть подавати лише батьки учнів, чиї права могли бути порушені. Громадські організації не є учасниками освітнього процесу, тому їхні звернення не можуть бути підставою для подальшого розгляду справи Олени Федченкової. Таким чином, реакція на отримане звернення вважається «неможливою».

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