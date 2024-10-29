Омбудсмен признал необоснованной жалобу на житомирскую учительницу из-за требования общаться на украинском

Образовательный омбудсмен поддержал учительницу английского языка, которая требовала общения на украинском во время занятий.

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Служба образовательного омбудсмена признала жалобу на учительницу английского языка из житомирского лицея №25 необоснованной. Указанная жалоба касалась требования педагога Елены Федченковой к ученикам общаться на украинском во время занятий.

Одна из общественных организаций пожаловалась, что учительница якобы кричала на детей, которые отвечали на русском, нарушая их честь и достоинство. Народный депутат Наталья Пипа сообщила, что конфликт возник после того, как Федченкова в чате с родителями подчеркнула, что языком общения в школе является украинский. Она высказалась о непонимании «языка убийц».

Омбудсмен отметил, что предоставленные скриншоты общения не подтверждают факты агрессивного поведения учительницы. В учебном заведении нет программы, позволяющей преподавание на языке национальных меньшинств, поэтому в соответствии с действующим законодательством, языком образовательного процесса является украинский.

Служба образовательного омбудсмена подчеркнула, что требование использования украинского языка не нарушает честь и достоинство учеников. Также была отмечена недопустимость давления на педагогов, которые выполняют законодательные требования. Омбудсмен призвал родителей воспитывать в детях уважение к государственному языку и символам Украины, а также способствовать формированию патриотических ценностей.

Служба образовательного омбудсмена подчеркнула важность использования украинского языка в образовательном процессе, согласно Закону «О полном общем среднем образовании». Учителя обязаны общаться на украинском, а использование других языков возможно только в специально созданных классах для обучения на языках национальных меньшинств или коренных народов.

«Поэтому ни одним нормативно-правовым актом не установлена обязанность педагогических работников, которые не преподают в классах национальных меньшинств или коренных народов, понимать, разговаривать и использовать эти языки в образовательном процессе. Государственный язык должен использоваться в рамках образовательного процесса, в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений - как с соискателями образования (воспитанниками), так и между собой», - подчеркнули у омбудсмена.

Кроме того, в службе отметили, что жалобы на действия учителей могут подавать только родители учеников, чьи права могли быть нарушены. Общественные организации не являются участниками образовательного процесса, поэтому их обращения не могут быть основанием для дальнейшего рассмотрения дела Елены Федченковой. Таким образом, реакция на полученное обращение считается «невозможной».

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