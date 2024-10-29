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Украинцы смогут задонатить на армию средства по программе «еПоддержка» – Денис Шмыгаль

14:37, 29 октября 2024
Украинцы смогут потратить тысячу гривен на коммунальные услуги и поддержку армии.
Украинцы смогут задонатить на армию средства по программе «еПоддержка» – Денис Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что часть средств, полученных в рамках программы «еПоддержка», украинцы направили на поддержку безопасности и обороны. В своем телеграм-канале он отметил, что страна готовится к третьей зиме в условиях полномасштабной войны и представила комплексный пакет зимней поддержки для семей.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу зимней «еПоддержки», согласно которой каждый украинец получит тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

«Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей. Первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней «еПоддержки». Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров», - отметил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что целью программы является поддержка украинских семей, активизация внутреннего спроса на украинские услуги и демонстрация единства общества в борьбе за победу.

Граждане смогут потратить полученные средства на коммунальные услуги и различные товары, включая лекарства. Кроме того, Шмыгаль отметил, что украинцы будут иметь возможность использования средств на донаты на поддержку украинской армии, таким образом реинвестируя часть средств в национальную безопасность.

«Один из вариантов, как потратить средства по программе «еПоддержка», - задонатить на украинскую армию. Таким образом часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону», - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, первый заместитель министра экономики Алексей Соболев рассказал, что выплаты будут поступать на карту «Национального кэшбека». Это виртуальная карта, которую можно открыть через «Дію».

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Денис Шмыгаль

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