Профильный Комитет обработал более 2 тысяч предложений к законопроекту о Госбюджете на 2025 год

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета подготовил проект Постановления о выводах и предложениях к законопроекту о Государственном бюджете на 2025 год. Голосование в Верховной Раде ожидают уже на ближайшей пленарной неделе.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Парламентский Комитет по вопросам бюджета одобрил к рассмотрению в первом чтении проект Государственного бюджета на 2025 год с предложениями депутатов (законопроект №12000). Детали – по ссылке.
Как отметили в Комитете, за несколько дней рабочая группа вместе с представителями Минфина и Счетной палаты обработала 2 098 представленных предложений.
Среди ключевых изменений, поддержанных Комитетом:
Также Комитет рекомендовал Правительству еще раз проанализировать расходы Госбюджета на 2025 год, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут иметь обоснованную потребность в следующем году.
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