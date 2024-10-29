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Профильный Комитет обработал более 2 тысяч предложений к законопроекту о Госбюджете на 2025 год

19:00, 29 октября 2024
Комитет поддержал решение пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и пересмотреть расходы на их обеспечение.
Профильный Комитет обработал более 2 тысяч предложений к законопроекту о Госбюджете на 2025 год
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета подготовил проект Постановления о выводах и предложениях к законопроекту о Государственном бюджете на 2025 год. Голосование в Верховной Раде ожидают уже на ближайшей пленарной неделе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Парламентский Комитет по вопросам бюджета одобрил к рассмотрению в первом чтении проект Государственного бюджета на 2025 год с предложениями депутатов (законопроект №12000). Детали – по ссылке.

Как отметили в Комитете, за несколько дней рабочая группа вместе с представителями Минфина и Счетной палаты обработала 2 098 представленных предложений.

Среди ключевых изменений, поддержанных Комитетом:

  • выделить не менее 2 млрд грн на гуманитарное разминирование
  • средства дорожного фонда (43,2 млрд грн) направить на первоочередные нужды, прежде всего, безопасность и оборону
  • рассмотреть возможность выделения финансирования на обновление парка пассажирских вагонов (4,8 млрд грн)
  • проработать вопрос возможности направления дополнительных 4% НДФЛ в бюджеты объединенных территориальных общин
  • рассмотреть вопрос о целесообразности перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов ОМС (оставить 12,9 млрд грн бюджетам органов местного самоуправления)
  • пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и пересмотреть расходы на их обеспечение

Также Комитет рекомендовал Правительству еще раз проанализировать расходы Госбюджета на 2025 год, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут иметь обоснованную потребность в следующем году.

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