Профільний Комітет опрацював понад 2 тисячі пропозицій до законопроєкту про Держбюджет на 2025 рік

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підготував проєкт Постанови про висновки та пропозиції до законопроєкту про Державний бюджет на 2025 рік. На голосування у Верховній Раді очікують уже на найближчому пленарному тижні.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Парламентський Комітет з питань бюджету схвалив до розгляду у першому читанні проект Державного бюджету на 2025 рік з пропозиціями депутатів (законопроект №12000). Деталі – за посиланням.
Як зазначили у Комітеті, за декілька днів робоча група разом з представниками Мінфіну та Рахункової палати опрацювала 2 098 поданих пропозицій.
Серед ключових змін, які були підтримані Комітетом:
Також Комітет рекомендував Уряду ще раз проаналізувати видатки Держбюджету на 2025 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу в наступному році.
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