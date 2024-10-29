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Профільний Комітет опрацював понад 2 тисячі пропозицій до законопроєкту про Держбюджет на 2025 рік

19:00, 29 жовтня 2024
Комітет підтримав рішення переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів та переглянути видатки на їхнє забезпечення.
Профільний Комітет опрацював понад 2 тисячі пропозицій до законопроєкту про Держбюджет на 2025 рік
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Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підготував проєкт Постанови про висновки та пропозиції до законопроєкту про Державний бюджет на 2025 рік. На голосування у Верховній Раді очікують уже на найближчому пленарному тижні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Парламентський Комітет з питань бюджету схвалив до розгляду у першому читанні проект Державного бюджету на 2025 рік з пропозиціями депутатів (законопроект №12000). Деталі – за посиланням.

Як зазначили у Комітеті, за декілька днів робоча група разом з представниками Мінфіну та Рахункової палати опрацювала 2 098 поданих пропозицій.

Серед ключових змін, які були підтримані Комітетом:

  • виділити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування
  • кошти дорожнього фонду (43,2 млрд грн) спрямувати на першочергові потреби, насамперед, безпеку та оборону
  • розглянути можливість виділення фінансування на оновлення парку пасажирських вагонів (4,8 млрд грн)
  • опрацювати питання можливості спрямування додаткових 4% ПДФО до бюджетів об'єднаних територіальних громад
  • розглянути питання щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС (залишити 12,9 млрд грн бюджетам органів місцевого самоврядування)
  • переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів та переглянути видатки на їхнє забезпечення

Також Комітет рекомендував Уряду ще раз проаналізувати видатки Держбюджету на 2025 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу в наступному році.

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