Профільний Комітет опрацював понад 2 тисячі пропозицій до законопроєкту про Держбюджет на 2025 рік

Комітет підтримав рішення переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів та переглянути видатки на їхнє забезпечення.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підготував проєкт Постанови про висновки та пропозиції до законопроєкту про Державний бюджет на 2025 рік. На голосування у Верховній Раді очікують уже на найближчому пленарному тижні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Парламентський Комітет з питань бюджету схвалив до розгляду у першому читанні проект Державного бюджету на 2025 рік з пропозиціями депутатів (законопроект №12000). Деталі – за посиланням.

Як зазначили у Комітеті, за декілька днів робоча група разом з представниками Мінфіну та Рахункової палати опрацювала 2 098 поданих пропозицій.

Серед ключових змін, які були підтримані Комітетом:

виділити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування

кошти дорожнього фонду (43,2 млрд грн) спрямувати на першочергові потреби, насамперед, безпеку та оборону

розглянути можливість виділення фінансування на оновлення парку пасажирських вагонів (4,8 млрд грн)

опрацювати питання можливості спрямування додаткових 4% ПДФО до бюджетів об'єднаних територіальних громад

розглянути питання щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС (залишити 12,9 млрд грн бюджетам органів місцевого самоврядування)

переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів та переглянути видатки на їхнє забезпечення

Також Комітет рекомендував Уряду ще раз проаналізувати видатки Держбюджету на 2025 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу в наступному році.

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