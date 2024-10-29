Українці зможуть задонатити на армію кошти за програмою «єПідтримка» – Денис Шмигаль

Українці зможуть витратити тисячу гривень на комунальні послуги та підтримку армії.

Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що частину коштів, отриманих у рамках програми «єПідтримка», українці спрямували на підтримку безпеки та оборони. У своєму телеграм-каналі він зазначив, що країна готується до третьої зими в умовах повномасштабної війни та представила комплексний пакет зимової підтримки для сімей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський ініціював програму зимової «єПідтримки», відповідно до якої кожен українець отримає тисячу гривень для оплати українських послуг та товарів.

«Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової «єПідтримки». Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів», - зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль підкреслив, що метою програми є підтримка українських родин, активізація внутрішнього попиту на українські послуги та демонстрація єдності суспільства у боротьбі за перемогу.

Громадяни зможуть витратити отримані кошти на комунальні послуги та різноманітні товари, включаючи ліки. Крім того, Шмигаль наголосив, що українці матимуть можливість використання коштів на донати на підтримку української армії, таким чином реінвестуючи частину коштів у національну безпеку.

«Один із варіантів, як витратити кошти за програмою «єПідтримка», - задонатити на українську армію. Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку та оборону», - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, перший заступник міністра економіки Олексій Соболев розповів, що виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через «Дію».

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