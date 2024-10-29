Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада приняла закон о соглашениях коррупционеров со следствием

14:39, 29 октября 2024
Парламент принял закон о смягчении наказания коррупционерам, которые заключат соглашения со следствием – иначе Украина рисковала не получить 4 млрд евро от ЕС.
Верховная Рада приняла закон о соглашениях коррупционеров со следствием
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 29 октября приняла в целом как закон законопроект 12039 об изменениях в Уголовный кодекс и УПК «об усовершенствовании регулирования соглашений о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», документ, в частности, предусматривает введение в отношении коррупционеров, предоставивших обличительные показания по другим коррупционерам, более мягкого наказания.

Законопроект предусматривает, что организатор коррупционного преступления также сможет заключить соглашение со следствием, но при разоблачении другого организатора.

После того, как МИД направил в Верховную Раду, ОП и Кабмин письмо о угрозе неполучения Украиной очередного транша от ЕС из-за промедления с принятием закона о смягчении наказания коррупционерам, которые заключат соглашения со следствием, в профильном комитете решили ускориться.

«Судебно-юридическая газета» публиковала срочное письмо заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийниса в Кабмин, Раду и ОП, в котором говорится, что Украина рискует не получить финансирование в 4 млрд евро от ЕС в ноябре 2024 года, потому что парламент не принял в целом законопроект 12039.

«Учитывая указанное, сторона ЕС сообщила, что если Украина не завершит все внутренние процедуры по принятию и вступлению в силу указанного закона до конца октября 2024 года, финансирование объемом 4 млрд евро будет перенесено на следующий год (отсрочка выплаты в дальнейшем будет зависеть от вступления в силу этого закона).

При этом Еврокомиссия не может произвести частичную выплату, поскольку должна утвердить соответствующую методологию, которую, по информации Генерального директората ЕК «НИАР», невозможно принять с учетом позиции Комиссара по соседству и расширению Оливера Вархели. Утверждение методологии планируется только в следующем году, после избрания нового комиссара.

Таким образом, для получения финансирования в этом году украинской стороне нужно срочно одобрить соответствующий законопроект во втором чтении и принять все необходимые меры для того, чтобы он вступил в силу до конца октября 2024 года» - указывает Евгений Перебийнис.

Законопроект направлен на реализацию инициативы ЕС Ukraine Facility, введенной Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала создание Социального реестра, который будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег»

Одобренный за основу законопроект предусматривает, что кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года

Народные депутаты уточнили полномочия МСЭК и порядок обжалования решений медико-социальных экспертных комиссий по новому закону.

Верховная Рада приняла закон о соглашениях коррупционеров со следствием

Парламент принял закон о смягчении наказания коррупционерам, которые заключат соглашения со следствием – иначе Украина рисковала не получить 4 млрд евро от ЕС.

Кандидатам в судьи не нужно будет владеть знаниями со всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада одобрила за основу упрощение условий для того, чтобы стать судьей – кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

Верховная Рада одобрила расширение категорий, на которые распространяются пенсионные гарантии лиц, уволенных с военной службы

Предлагается приравнять условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду