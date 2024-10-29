Практика судів
  1. В Україні

Українець намагався вивезти до Румунії десятки раритетних фотоапаратів, фото

23:00, 29 жовтня 2024
Виявлені предмети прикордонники вилучили до рішення суду.
Українець намагався вивезти до Румунії десятки раритетних фотоапаратів, фото
Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині викрили чоловіка, який намагався вивезти до Румунії колекцію раритетних фотоапаратів. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час огляду рейсового автобусу марки «MAN», що слідував до Румунії через пункт пропуску «Орлівка», прикордонники Ізмаїльського загону виявили 42 фотоапарати, що ймовірно мають культурну або історичну цінність.

«Фотоапарати ZENIT, ФЕД, Іскра та інші перевозились, як звичайний багаж. Деякі з них виготовлені ще у 30-х роках. Жодних дозвільних документів на їх перевезення 46-річний громадянин України не мав», - повідомили прикордонники.

На чоловіка складено протокол за статтею 471 МКУ. Виявлені предмети вилучено до рішення суду.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія визначилась з кандидатами на посаду члена ВККС по квоті суддів – список

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують суддя ВАКС та судді судів першої інстанції.

Кандидатам в судді не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу спрощення умов для того, щоб стати суддею – кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року

Народні депутати уточнили повноваження МСЕК і порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій новим законом.

Програма зимової єПідтримки – Денис Шмигаль пояснив мету надання кожному українцю 1000 грн

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, кошти від наданої кожному українцю 1000 грн будуть реінвестовані населенням у безпеку й оборону.

Верховна Рада схвалила спрощення процедури списання БПЛА та засобів РЕБ

Йдеться про списання БПЛА, комплексів та систем, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Агія Загребельська
    Агія Загребельська
    директорка з розвитку партнерства громадської організації Ради економічної безпеки України
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області