У прокуратурі пояснили, керівниці миколаївської МСЕК досі не висунули підозру в корупції

Керівницю МСЕК у Миколаєві підозрюють у корупції, але офіційної підозри ще немає.

Джерело фото: СБУ

Керівницю Миколаївського регіонального центру медико-соціальної експертизи, яка підозрюється в організації корупційних схем для ухилянтів, досі не оголосили про підозру. Про це повідомив виконувач обов'язків керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко, інформує Укрінформ.

Фальченко пояснив, що причина затримки в оголошенні підозри полягає в тому, що тривають слідчі дії.

«Щоб висунути підозру, потрібно мати відповідні підстави, зібрати докази, з'ясувати обґрунтованість та законність звинувачень. Слідство у цій справі проводить СБУ, а процесуальний нагляд здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони», - зазначив Фальченко.

Він також порекомендував депутатці Світлані Федоровій, яка порушила це питання на сесії, звернутися за роз'ясненнями у ці установи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів.

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