Практика судів
  1. В Україні

Кабмін змінив порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових

15:11, 1 листопада 2024
Відлік трирічного терміну для отримання виплат тепер починається з моменту набрання чинності судового рішення.
Кабмін змінив порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів на засіданні 1 листопада вніс зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, зниклих безвісти або оголошених померлими.  Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з новими правилами, родичі військовослужбовців, які мають право на одноразову фінансову допомогу, можуть реалізувати це право протягом трьох років з моменту його виникнення.

На сьогоднішній день моментом виникнення права на виплати у випадку смерті вважається дата, вказана у свідоцтві про смерть.

Якщо військовослужбовець зник безвісти та був пізніше оголошений судом померлим (після трирічного терміну), його родина втрачає право на грошову допомогу, оскільки строк відраховується від дати смерті в свідоцтві, а не від судового рішення.

Як повідомляється, змінами запропоновано обчислювати трирічний строк із дати набрання законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це забезпечить, що родини не втратять право на допомогу через пропущений строк.

Також пропонується надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримати одноразову допомогу позачергово.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

військові Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада

П’ять перших претендентів на посади дисциплінарних інспекторів оцінить Вища рада правосуддя.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео