Кабмін змінив порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових

Відлік трирічного терміну для отримання виплат тепер починається з моменту набрання чинності судового рішення.

Кабінет Міністрів на засіданні 1 листопада вніс зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, зниклих безвісти або оголошених померлими. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з новими правилами, родичі військовослужбовців, які мають право на одноразову фінансову допомогу, можуть реалізувати це право протягом трьох років з моменту його виникнення.

На сьогоднішній день моментом виникнення права на виплати у випадку смерті вважається дата, вказана у свідоцтві про смерть.

Якщо військовослужбовець зник безвісти та був пізніше оголошений судом померлим (після трирічного терміну), його родина втрачає право на грошову допомогу, оскільки строк відраховується від дати смерті в свідоцтві, а не від судового рішення.

Як повідомляється, змінами запропоновано обчислювати трирічний строк із дати набрання законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це забезпечить, що родини не втратять право на допомогу через пропущений строк.

Також пропонується надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримати одноразову допомогу позачергово.

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