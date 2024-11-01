Кабмин изменил порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям пропавших без вести военных

Отсчет трехлетнего срока для получения выплат теперь начинается с момента вступления судебного решения в силу.

Кабинет Министров на заседании 1 ноября внес изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, пропавших без вести или объявленных умершими. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Согласно новым правилам, родственники военнослужащих, имеющие право на единовременную финансовую помощь, могут реализовать это право в течение трех лет с момента его возникновения.

На сегодняшний день моментом возникновения права на выплаты в случае смерти считается дата, указанная в свидетельстве смерти.

Если военнослужащий пропал без вести и был позже объявлен умершим судом (после трехлетнего срока), его семья теряет право на денежную помощь, поскольку срок отсчитывается от даты смерти в свидетельстве, а не от судебного решения.

Как сообщается, изменениями предложено исчислять трехлетний срок с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это обеспечит, что семьи не потеряют право на пособие из-за пропущенного срока.

Также предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получить единовременную помощь вне очереди.

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